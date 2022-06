Zoekactie naar “kajakker in nood”, maar die weet zelf van niets: “Reddingsvest had automatisch hulpdiensten verwittigd”

Op het kanaal tussen Brugge en Zeebrugge werd vrijdagochtend een klein uurtje gezocht naar een kajakker waarvan gedacht werd dat die in nood was. De man werd uiteindelijk gevonden, en toen bleek dat het zijn reddingsvest was die de hulpdiensten automatisch verwittigde.

Even voor 10 uur liep er bij de hulpdiensten in Brugge een melding binnen van een kajakker die in nood verkeerde. Die was op dat moment aan het peddelen op het kanaal tussen Brugge en Zeebrugge. De hulpdiensten rukten meteen massaal uit. De brandweer ging ter plaatse met duikers en een reddingsboot en ook de politie reed naar het kanaal.

Man had niks door

De melding kwam binnen ter hoogte van de Ter Doeststraat in Lissewege. Eenmaal daar aangekomen bleek er niets te bespeuren. “Er werd een tijdlang op het water en in de omgeving gezocht”, klinkt het bij de politie van Brugge.

“Uiteindelijk werd de man na een zoektocht aangetroffen. Hij was toen al een eind verwijderd van de locatie van waar de oproep kwam. Het ging om een kajakker die een speciale reddingsvest droeg die bij gevaar automatisch de hulpdiensten kan verwittigen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het feit of de kajakker volledig ondergaat. In dit geval was er plots een hoeveelheid water op het reddingsvest gekomen, waardoor het systeem onbedoeld in werking trad, zonder dat de man het zelf doorhad. Even later bleek het dus gelukkig allemaal om loos alarm te gaan.”

De reddingsactie werd ter hoogte van de Herdersbrug weer afgeblazen.