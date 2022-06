Andreas Beck verlaat KAS Eupen na drie seizoenen: “Dit afscheid is niet makkelijk”

“Dit afscheid is niet gemakkelijk. De laatste drie jaar bij Eupen waren voor mij heel bijzonder en ik ben enorm dankbaar voor deze mooie periode in mijn carrière. Ik voelde me erg goed bij deze club en in deze regio. Het draaide voor mij niet enkel om de sport”, zei Beck in zijn afscheidsinterview. “Ik wil de fans bedanken om me zo snel in de armen te sluiten en ik zal hun steun nooit vergeten. Ik wens KAS Eupen het allerbeste voor de toekomst.”

De appreciatie klonk wederzijds. “We willen Andreas bedanken voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren. Hij hielp onze ploeg drie seizoenen overeind te blijven in de eerste klasse en was cruciaal bij het bereiken van twee halve finales in de beker (in 2022 en 2021)”, sprak algemeen directeur Christoph Henkel.

Beck kwam in 2019 over van Vfb Stuttgart naar KAS Eupen en speelde sindsdien 83 wedstrijden in de Oostkantons. Hij bereikte er twee keer de halve finale van de Croky Cup en droeg geregeld de aanvoerdersband. Met Stuttgart won hij in 2007 de Duitse landstitel. In 2016 en 2017 kroonde hij zich met Besiktas twee keer tot kampioen van Turkije. De Duitse verdediger speelde in totaal ook negen keer voor de nationale ploeg, waar hij zijn debuut maakte in 2009. Zijn laatste wedstrijd bij de Mannschaft was een vriendschappelijke interland tegen Zweden in november 2010.