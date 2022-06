Real Madrid eist “antwoorden en uitleg” na chaotische organisatie bij Champions League-finale

Real Madrid vraagt duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de chaos bij de organisatie van de Champions League-finale afgelopen weekend. In een statement vrijdag op de clubwebsite betreurt de Koninklijke de gebeurtenissen en roept op tot “antwoorden en uitleg”.

De finale in het Stade de France in Parijs tussen Real Madrid en Liverpool begon met flink wat vertraging omdat heel wat supporters, al dan niet met een (geldig) ticket, niet in het stadion raakten. Het leidde tot confrontaties met de politie, die traangas inzette. In de daaropvolgende dagen kwam er een stortvloed aan verontwaardigde reacties, onder meer vanuit de Franse politiek, en ook de UEFA kondigde een “onafhankelijk verslag” aan.

De finale zou aanvankelijk in het Russische Sint-Petersburg worden gespeeld maar werd na de Russische invasie in Oekraïne verplaatst naar het Stade de France in Saint-Denis nabij Parijs. Real zegt in het persbericht te willen weten wat de redenen waren om voor dat stadion te kiezen “gezien de gebeurtenissen van die dag”. Daarnaast vraagt de Spaanse topclub “antwoorden en uitleg om te kunnen aanduiden wie verantwoordelijk is voor het in de steek laten van de weerloze fans”. Fans die zich volgens Real, in de meeste gevallen, “voorbeeldig gedroegen”.

“Onze supporters verdienen een antwoord en zij die verantwoordelijk zijn moeten aansprakelijk worden gesteld zodat dergelijke gebeurtenissen uit het voetbal en de sport in het algemeen verdwijnen”, aldus Real.

