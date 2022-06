Loïs Openda ziet kans op debuut tegen Oranje in rook opgaan: spits blijkt plots niet inzetbaar bij Rode Duivels

Een grote domper voor Loïs Openda. De aanvaller van Vitesse is voor het eerst opgenomen in de selectie van de Belgische nationale ploeg en had gehoopt vrijdagavond in de Nations League-wedstrijd tegen het Nederlands elftal zijn debuut voor de Rode Duivels te kunnen maken, maar is van een koude kermis thuisgekomen.

De Belgische bond is er in laatste instantie immers achter gekomen dat Openda helemaal niet inzetbaar is tegen Nederland. In het laatste kwalificatieduel van het Belgische onder 21-team incasseerde Openda onlangs zijn derde gele kaart, waardoor hij geschorst is voor het eerstvolgende competitieve duel en dat blijkt dus de Nations League-wedstrijd tegen Nederland te zijn.

“Het is een droom om voor de Rode Duivels te spelen. Het is wel speciaal om met zo’n grote namen te spelen. Ik ken hen, maar ik weet niet of zij mij kennen. Het is ook speciaal om tegen Nederland te spelen, omdat ik er twee jaar heb gespeeld”, vertelde Openda eerder deze week, toen hij nog in onwetendheid verkeerde over de schorsing.

Het goede nieuws voor de spits, die het voorbije seizoen door Club Brugge werd uitgeleend aan het Nederlandse Vitesse, is dat België deze interlandperiode nog drie Nations League-wedstrijden speelt, zodat hij nog drie kansen heeft op zijn debuut.

Jacky Mathijssen moest Openda en Onana aan A-ploeg afstaan: “Belangrijk voor hun ontwikkeling”

Bondscoach Jacky Mathijssen ontvangt zondag (16 uur) met de Belgische beloften, die hun ticket voor het EK voetbal U21 van volgend jaar in Roemenië en Georgië (9 juni-2 juli 2023) al op zak hebben, op het kunstgras in Sint-Truiden op de laatste speeldag in hun kwalificatiegroep Schotland. Mathijssen kan tegen de Schotten geen beroep doen op sterkhouders Loïs Openda (Vitesse, moederclub Club Brugge) en Amadou Onana (Lille), die bondscoach Roberto Martinez voor de vier Nations League-duels van deze maand bij de Rode Duivels opriep. Mathijssen hoopt dat de twee youngsters genieten van hun selectie voor de A-ploeg, maar zich ook in de kijker voetballen.

“Mijn eerste taak als beloftenbondscoach is om zoveel mogelijk jongens het niveau voor de Rode Duivels te laten halen”, zei de 58-jarige Limburger vrijdag op een persmoment op Stayen. “Bij de U21 leren ze al een beetje hoe het is om, zoals bij de A-ploeg, lang van huis te zijn en bijna elke wedstrijd ‘do or die’ te spelen. Loïs en Amadou moeten genieten, maar ook laten zien aan al die Europese en wereldsterren dat onze beloften iets voorstellen. Jongens die van bij ons komen zijn volgens mij nog nooit door de mand gevallen. Ik denk dat dat bij Loïs en Amadou nu ook niet het geval zal zijn. Zelfs als ze geen minuten krijgen, is het toch een plus om nu samen te zijn met de Rode Duivels. Het is belangrijk voor hun ontwikkeling.”

Mathijssen liet voor de opstelling in de galawedstrijd tegen Schotland niet in zijn kaarten kijken maar liet uitschijnen enkele minder gebruikte spelers hun kans te geven. “Jongens die altijd alles gegeven hebben tijdens de kwalificaties, de titularissen tot het uiterste hebben gestuwd maar niet altijd veel minuten kregen en als invaller resultaten veilig stelden, hebben nu een streepje voor. Ik denk ook niet dat het een goed idee is om spelers, die na het einde van de competitie al vier tot zes weken geen wedstrijden in de benen hebben, nu meteen een match te laten spelen. Ik heb ook een aantal jonge jongens van de U19 uitgenodigd, zo zien we elkaar al eens. Misschien maken ze wel wat minuten.”

Met Onana moet Mathijssen het zondag zonder zijn captain stellen. “Ik heb al iemand in gedachten die tegen Schotland de aanvoerdersband kan dragen, maar ik weet nog niet of hij die verantwoordelijkheid wil. Kapitein zijn van de nationale ploeg is niet niets.”

