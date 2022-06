Jacky Mathijssen wil met Belgische beloften ook laatste kwalificatiewedstrijd winnen: “Onze winning cultuur niet te grabbel gooien”

Met een straffe 19 op 21 wisten onze beloften zich al te plaatsen voor het EK in 2023. “De sfeer in ons basecamp is dan ook absoluut ontspannen”, liet Jacky Mathijssen weten op de persconferentie voor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. “Wij hebben niks meer te verliezen, zij niks meer te winnen.”

Voor Mathijssen blijft deze wedstrijd belangrijk, ook al staat er niets meer op het spel. “Onze inzet is om onze winning cultuur niet te grabbel te gooien. Wij hebben die geïnstalleerd in onze groep en dat heeft ons veel vertrouwen gegeven.”

Jonge gasten vallen niet door de mand

Al is wedstrijden winnen niet het hoofddoel voor Mathijssen bij de U21. “Ik moet hier in de eerste plaats jongens zo goed mogelijk laten spelen, zodat zij in aanmerking komen voor het A-elftal. Dat is veel belangrijker. En dat lukt voorlopig ook goed. We hebben al zes jongens kunnen doorsturen en niemand van hen valt door de mand. ”

Tegelijk beseft Mathijssen wel hoe belangrijk het is dat deze groep zich plaatste voor het EK. “Zo’n tornooi is meteen een mooie ervaring voor die jongens. Zo leren ze een maand van huis weg te zijn en in een groep te leven. Wij staan nu ook op vier wedstrijden van de Olympische Spelen. Wie wil daar nu niet naartoe gaan?”

Met een 19 op 21 waren onze jonge Duivels al vroeg geplaatst voor het EK — © BELGA

Nieuwe gezichten

Deze interlandperiode mogen Onana en Openda voor het eerst met de grote jongens meedoen. “Zij moeten vooral genieten. Maar ook aan die andere spelers, die wereldvedettes, duidelijk maken dat de U21 van België wel degelijk iets voorstelt. Dat hier jonge gasten rondlopen met kwaliteiten, die wel nog een proces moeten doorgaan.”

Dat deze talenten de stap zetten naar de A-ploeg wil ook zeggen dat er spelers vanuit de U19 naar de groep van Mathijssen doorschuiven. “Ik zie hier dus veel nieuwe gezichten. Kijk, Johan (Bakayoko - red.) wandelt hier net binnen. Hij is zo’n nieuw gezicht in mijn ploeg. Johan, jij wist gisteren niet eens dat ik bestond he?”