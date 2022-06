Ex-premier van Rusland verlaat het land

Michail Kasjanov werd als oppositieleider in 2017 met verf besmeurd — © Anadolu Agency

De voormalige Russische premier Michail Kasjanov heeft het land verlaten. “Hij is momenteel in het buitenland, ik ken noch zijn verblijfsadres noch de datum van zijn terugkeer”, aldus partijgenoot Konstantin Merslikin bij het Russische staatspersbureau Tass. De redenen voor Kasjanovs vertrek naar het buitenland zijn Merslikin niet bekend. Naarmate de oorlog in Oekraïne vordert, zijn de Russische autoriteiten strenger gaan optreden tegen critici en oppositieleden.

Kasjanov was eerste minister tijdens de eerste ambtstermijn van president Vladimir Poetin van 2000 tot 2004. Kort voor de presidentsverkiezingen van 2004 werd hij ontslagen, nadat hij kort voordien de opsluiting van oligarch en Yoekos-baas Michail Chodorkovski bekritiseerd had. Later profileerde Kasjanov zich als oppositiepoliticus: hij noemde de regeerstijl van Poetin autoritair. Bij de presidentsverkiezingen van 2008 verwierp de kiescommissie de kandidatuur van de nu 64-jarige Kasjanov, hij zou de handtekeningen van mensen die zijn kandidatuur ondersteunden, vervalst hebben.