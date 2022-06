Motorrijder verongelukt in Waver

Een motorrijder uit Walcourt is in de nacht van donderdag op vrijdag slachtoffer geworden van een dodelijk ongeval in Waver. Dat laat het parket van Waals-Brabant vrijdag weten.

De man die geboren werd in 1988 en afkomstig is uit Walcourt, in de provincie Namen, reed op de Europalaan toen hij, zonder aanwijsbare oorzaak, de controle over zijn voertuig verloor.

De motor reed dwars over een rondpunt ter hoogte van het pretpark Walibi alvorens tegen een paal terecht te komen. De bestuurder werd door de klap van zijn motor gegooid en belandde vijf meter verder op de grond. Hij overleed ter plaatse.

Een verkeersdeskundige werd aangesteld door het parket. Volgens de eerste vaststellingen zou er geen sprake zijn van alcoholintoxicatie.