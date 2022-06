Beroep in zaak Sanda Dia wordt op 23 juni ingeleid

Het proces tegen de achttien Reuzegommers in Hasselt ligt sinds eind april stil. De voorzitter had toen opgemerkt dat ze enkel gevat was om te oordelen over de tenlasteleggingen die sloegen op de feiten van 5 december 2018 in Vorselaar. Op het zittingsblad werd genoteerd dat de feiten gepleegd vanaf het wekken van de schachten in Leuven tot aan het vertrek naar de blokhut in Vorselaar niet aan de beoordeling van de rechtbank werden voorgelegd.

De advocaten van de familie van Sanda Dia zijn het met de zienswijze van de voorzitter niet eens en tekenden beroep aan. Ze vrezen dat de rechter hiermee al een onherroepelijke beslissing heeft genomen en dat de mogelijkheid bestaat dat de achttien Reuzegommers of sommigen onder hen niet bestraft zullen worden en/of hun verantwoordelijkheid voor de dood van Sanda en de andere tenlasteleggingen kunnen ontlopen.

Het is nu aan het hof van beroep om te oordelen of de zienswijze van de voorzitter al dan niet correct is. Volgt het hof van beroep haar, dan kan de zaak verder behandeld worden in Hasselt. Is het hof van beroep het niet met de voorzitter eens, dan kan het de zaak ‘evoceren’ of naar zich toe trekken en dan wordt het dossier ineens in graad van beroep behandeld.