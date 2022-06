Ilias (10) verbreekt wereldrecord moonwalken: “’s Anderendaags wel veel pijn in mijn enkels”

Toen Ilias de filmpjes op de website van Guinness World Records bekeek, wist hij meteen dat hij ook een record wilde verbreken. “Mijn mama liet me een dvd zien van Michael Jackson. Ik was onder de indruk van zijn moonwalk en wilde dat ook kunnen. Ik zag dat het eigenlijk heel simpel is en ben beginnen oefenen.”

Ilias deed de moonwalk in het kader van een schoolopdracht. Hij moet gespreid over een periode van twee maanden een project verwezenlijken. “Sommige leerlingen bouwen bijvoorbeeld een bed. Ik koos ervoor te moonwalken.” En zo maakte Ilias een filmpje waarin hij zijn moonwalk-skills toont. De euforie van zijn prestatie drong pas echter twee dagen later door. “Ik had veel pijn in mijn enkels. Pas toen ik maandag terug naar school ging, besefte ik dat ik een record heb verbroken.”

Voorlopig geen vermelding

Toch krijgt Ilias voorlopig geen vermelding in het Guinness World Records boek. Hij wilde zijn prestatie gepubliceerd krijgen voor de deadline van de schoolopdracht, die binnen enkele weken valt. Maar voor een spoedprocedure vraagt Guinness World Records een bijdrage van 820 euro. “Onze gratis applicatieprocedure kan tot twaalf weken duren”, zegt Alina Polianskaya, PR Executive van Guinness World Records. “We bieden ook een versnelde procedure aan voor recordbrekers die niet zo lang kunnen of willen wachten. Dat heeft een meerprijs.”

Daarom bekijken Ilias en zijn ouders nu of hij via een normale procedure toch in het beroemde boek terecht kan komen. Een domper op de feestvreugde, maar Ilias begrijpt het wel en is trots op zichzelf. “Ik heb een paar kinderen van mijn klas het moonwalken aangeleerd en ze kunnen het nu supergoed.” Hij geeft aan dat zonder zijn supporters hij het record nooit had kunnen verbreken. “Mijn mama, papa, grote en kleine broer, plusmama, mijn zus, oma en opa, meter en neefje hebben me allemaal heel goed gesteund.”