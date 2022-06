Drie doden en zestig gewonden bij treinontsporing in zuiden van Duitsland

Minstens drie mensen zijn vrijdag bij een treinongeval bij Garmisch-Partenkirchen, in de deelstaat Beieren, om het leven gekomen. Zestig mensen raakten gewond, van wie zestien er erg aan toe zijn, zei een woordvoerder van het districtsbestuur.

De regionale trein was rond de middag naar München onderweg. Mogelijk zaten er veel scholieren op. Vermoedelijk is de trein ontspoord, zei een woordvoerder van de Duitse politie. De oorzaak is nog onduidelijk.

Drie wagons zijn omgekanteld. “De mensen werden door de ramen getrokken”, zei de politiewoordvoerder. Het ongeval gebeurde rond 12.15 uur in de deelgemeente Burgrain. Onder de gewonden zijn “mensen van alle leeftijden”.

Brandweer, spoedartsen en politie waren talrijk ter plaatse. “Er werd groot alarm geslagen voor de brandweer en reddingsdiensten”, zei een woordvoerder van alarmcentrale. Volgens de reddingsdienst ADAC werden zes helikopters ingezet.

Een woordvoerder van de politie, Stefan Sonntag, zei dat de lichtgewonden naar een nabijgelegen gebouw gebracht werden en dat er al familieleden ter plaatse waren.

Tussen Garmisch-Partenkirchen en Oberau is het treinverkeer onderbroken.

© Josef Hornsteiner/Garmisch-Parte

© AFP

© Josef Hornsteiner/Garmisch-Parte

© AFP