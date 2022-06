Planbureau verwacht dat spilindex al in september zal worden overschreden, en in januari nog eens

Het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindex opnieuw zal worden overschreden in september, zo blijkt uit de jongste vooruitzichten vrijdagmiddag op zijn website. Een overschrijding in september is een maand vroeger dan bij de vorige prognose werd voorspeld. Bovendien wordt alweer een nieuwe overschrijding verwacht: in januari volgend jaar.

Bij het overschrijden van de spilindex worden de sociale uitkeringen de maand nadien verhoogd met 2 procent, als compensatie voor de gestegen levensduurte. De ambtenarenweddes volgen de maand daarop. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van april.

De ambtenaren zien hun loon daarmee dit jaar vier keer omhoog gaan, telkens met 2 procent. Ook begin volgend jaar - in maart als de vooruitzichten van het Planbureau worden bevestigd - kunnen ze een nieuwe loonaanpassing verwachten.

Het Planbureau verhoogde vrijdag ook zijn verwachtingen voor de jaarinflatie. Het gaat nu uit van 8,1 procent inflatie in 2022, tegen 7,8 procent bij de vorige prognose. In 2023 zou de inflatie uitkomen op 3,5 procent. Dat is nog altijd flink meer dan de inflatiecijfers in 2021 (2,44 procent) en in 2020 (0,74 procent). In 2023 zou de spilindex normaal enkel in januari worden overschreden, verwacht het Planbureau.

Niet alleen de weddes van de ambtenaren worden aan de gestegen levensduurte aangepast. Een hoge inflatie zorgt er ook voor dat de lonen in de privé stijgen. Daar gebeurt dat in elke sector aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer één keer per jaar.