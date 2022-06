Vlaamse regering trekt 60 miljoen euro uit om vaccinatiecentra paraat te houden

Met de eerste schijf van 16 miljoen euro kunnen de lokale besturen een deskundige vaccinatie, beleidsmedewerker en HR-manager aan boord houden en de vaccinatiecentra zo paraat houden om de capaciteit snel op- en af te schalen, zegt Crevits. Als dat gebeurt, bijvoorbeeld in het kader van een nieuwe brede vaccinatieronde tegen het coronavirus in het najaar, zullen de extra middelen volgen.

De vaccinatiecentra werken met drie mogelijke fases. In de waakstand worden er tot 25.000 prikken per week gezet in heel Vlaanderen, en voorzien de vaccinatiecentra in een basiswerking per eerstelijnszone. In een eerste opschalingsfase worden tot 400.000 prikken per week gezet, in de massavaccinatiefase zijn dat er dubbel zoveel. Het is de bedoeling dat de vaccinatiecentra in twee à drie weken tijd kunnen schakelen naar een volgende fase.

De regering voorziet ook nog een budget van 8,2 miljoen euro om de centrale logistieke en ICT-ondersteuning voor het vaccinatieprogramma beschikbaar te houden, zoals het systeem om de uitnodigingen te versturen.