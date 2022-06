Vermiste juriste Leen Lippevelde (37) dood teruggevonden in Frankrijk

De vermiste Leen Lippevelde (37), juriste uit Brugge, is dood aangetroffen in Frankrijk. De Franse politie ontdekte haar levenloos lichaam nabij het stadje Borgirault. Het lichaam is teruggevonden in een bosje vlakbij een paardenboerderij waar ze heel vaak en heel graag op vakantie ging, zo meldt haar familie.

Het was de uitbaatster van de boerderij die donderdagochtend de auto van Leen had zien staan in de omgeving van de paardenhoeve. De politie werd verwittigd en startte een zoekactie. Het lichaam werd dan donderdagavond aangetroffen door agenten in een bosje.

Het is duidelijk dat de vrouw omgekomen is door een wanhoopsdaad. “Ze kampte met psychologische problemen”, zegt haar man. “We willen iedereen bedanken voor de steun. We willen langs deze weg mensen die met donkere gedachten kampen, ook oproepen zich te laten helpen”.

In het weekend van Hemelvaart, vorige week, was Leen Lippevelde vermist geraakt. In België was zij, achter het stuur van haar Opel nog gezien door een ANPR-camera. Ze is blijkbaar naar Frankrijk gereden want ze werd nog gespot aan een péage op de snelweg A26, waar ze met haar bankkaart heeft betaald. Ook een gsm-signaal werd nog van haar opgevangen, zondagochtend was dat. Maar sindsdien liepen alle sporen dood.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.

