Busbouwer Van Hool gaat enkel nog zero-emissie lijnbussen bouwen

Busbouwer Van Hool uit Lier kiest resoluut voor milieuvriendelijk openbaar vervoer en gaat in de toekomst enkel nog zero-emissie bussen bouwen. Dat betekent dat het bedrijf komaf maakt met de productie van bussen op diesel of gas en van hybride bussen. Dat bevestigt woordvoerder Dirk Snauwaert vrijdag.

De nieuwe A-serie wordt voorzien van uitsluitend zero-emissie aandrijflijnen. Zo zullen ze gebouwd worden met een elektrische batterij, met een brandstofcel op waterstof of worden trolleybussen gebouwd die aan bovenleidingen rijden. “Op deze manier bieden we een antwoord op de steeds groeiende vraag van openbaarvervoermaatschappijen die hun vloten volop aan het vergroenen zijn”, aldus Snauwaert.

Nog vóór de officiële aankondiging van het nieuwe A-gamma kreeg Van Hool al 13 bestellingen binnen uit verschillende landen, goed voor 162 bussen. Ook De Lijn plaatste al een bestelling van 36 bussen bij Van Hool in het kader van haar vergroeninsplan.

De nieuwe A12-bus met batterij-elektrische aandrijving wordt dinsdag officieel voorgesteld in Parijs. De volledige A-serie bestaat uit een gamma lijnbussen in vier verschillende lengtes (12, 13, 18 en 24 meter), waarbij twee tot vijf passagiersdeuren mogelijk zijn.

Het is niet de eerste keer dat Van Hool, dat in totaal 3.500 medewerkers telt, vooral in Lier en Skopje (Noord-Macedonië), uitpakt met milieuvriendelijke voertuigen. Begin dit jaar kondigde het bedrijf aan 21 elektrische trambussen te bouwen voor de Zweedse stad Malmö en eind vorig jaar kwam het nieuws dat het een eerste batterij-elektrische dubbeldekker-touringcar gebouwd had.