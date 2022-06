DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Ze staken hem koudweg dood, voor de ogen van zijn vriendin en haar dochtertje”

Michel Lenard, een onbesproken schilder van amper 23, nodigt zijn nieuwe vriendin en haar dochtertje uit om hen voor te stellen aan zijn familie. De avond verloopt gezellig, er wordt goed gegeten en gedronken. Maar als ze net liggen te slapen, vallen plots vier gemaskerde mannen het appartement binnen. Ze slaan alles kort en klein, zoeken geen juwelen, maar wél Michel. En ze steken hem in koelen bloede dood. Voor de ogen van zijn moeder. Voor de ogen van zijn nieuwe vriendin en haar dochter. De vier mannen lopen weg, en iedereen vraagt zich af: wat is hier in godsnaam gebeurd?

Beluister het verhaal hier in een nieuwe aflevering van onze podcast De Stemmen van Assisen.