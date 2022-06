Myanmar voert eerste executies uit sinds 1990

De voormalige volksvertegenwoordiger Phyo Zeya Thaw en activist Ko Jimmy werden ter dood veroordeeld voor terrorisme. Ze “zullen worden opgehangen overeenkomstig de penitentiaire procedures”, liet woordvoerder Zaw Min Tun nog weten.

De junta in Myanmar heeft tientallen militanten die deelnamen aan een staatsgreep eind vorig jaar ter dood veroordeeld. Het was een onderdeel van een repressief optreden tegen protesten die volgden op de putsch, maar Myanmar had al meer dan 30 jaar niemand geëxecuteerd.

Phyo Zeya Thaw en Ko Jimmy werden in november opgepakt en in januari ter dood veroordeeld. “Ze wilden in beroep te gaan en dienden ook een verzoek in om de straf om te zetten, maar beide werden geweigerd. Meer zit er nu niet in”, aldus de junta-woordvoerder.

Een concrete datum voor de executies is nog niet vastgelegd.