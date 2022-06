Zeer drukke avondspits door verlengd weekend

Het lange Pinksterweekend zorgt vrijdagmiddag al voor veel verkeersellende op de weg. Vooral rond Antwerpen en Brussel is het lang aanschuiven. Komt daar straks nog de wedstrijd van de Rode Duivels bij in Brussel, dan weet je dat het daar tot laat zeer druk zal blijven.

Het stond in de sterren geschreven dat het een zeer drukke vrijdag zou worden op de weg. En dat is het ook, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Rond 14.30 uur vrijdagmiddag stond er alles samen al 120 kilometer file, wat veel is voor een namiddag. En de grote uittocht moet nog beginnen.

“We zitten met een verlengd weekend natuurlijk. Veel mensen zijn op tijd gestopt en trekken op weekend. Gevolg is dat het zeer druk is en wellicht blijft op de Brusselse en de Antwerpse Ring.”

Op de E40 richting Kust valt het voorlopig nog mee. En er zijn ook nog nergens noemenswaardige incidenten gemeld, klinkt het bij de federale wegpolitie.

Op de Brusselse buitenring stond het verkeer vrijdagmiddag al stil van Wezembeek-Oppem tot Jette. Op de Antwerpse Ring staat een lange file van Kleine Bareel tot aan de Kennedytunnel. En ook in de andere richting is het aanschuiven aan de Kennedytunnel.

“Vanavond spelen de Rode Duivels op de Heizel tegen Nederland. Dat betekent dat we ook veel extra verkeer uit Nederland verwachten om de wedstrijd bij te wonen. Plus de Belgische supporters. En na de match moeten die uiteraard allemaal weer naar huis. Dus, de avondspits die vrijdagmiddag al begonnen is, zal wellicht aanhouden tot vrijdagavond laat”, zegt peter Bruyninckx.

Ook maandag wordt grote drukte verwacht richting binnenlands. Omdat iedereen weer naar huis moet. Misschien nog een geluk dat ze maandag minder goed weer voorspellen. Dat zou kunnen betekenen dat het verkeer meer gespreid zal verlopen.