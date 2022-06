Béa Vandendael over haar werk, haar plotse roem en het huis van 170.000 euro: “Ik geef toe, in haar eentje had Bianca dit niet gekund”

Eerst haalt ze mensen van hun wolk, vervolgens zet ze hen er weer op: Béa Vandendael (58). Bekend van het tv-programma Blind gekocht, waarin ze haar motto “er is een huis voor iedereen op de markt” nog nooit heeft moeten inslikken. En nu is er ook Topmakelaars, dat ons de mens achter de machine laat zien. “De eerste vraag is vaak: Wat kost gij? Terwijl een makelaar iemand is die geld dóét verdienen.”