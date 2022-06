Kinderen die ziek werden op zeeklassen zijn weer thuis: “Een virus? Iets met het eten? Hopelijk weten we snel wat er misging”

De 16 leerlingen uit de stedelijke basisschool De Brem in Zandvliet die op zeeklassen in Blankenberge ziek zijn geworden, zijn allemaal thuis. Shana Lembrechts is de mama van Haydn, een van die leerlingen. “Hij bekomt thuis van het avontuur.”

“Mijn zoon heeft blijkbaar minder last van de symptomen dan de meeste van zijn klasgenootjes. Hij heeft wel moeten braken, maar van diarree of koorts had hij geen last. Ondertussen bekomt hij thuis van het avontuur”, zegt mama Shana Lembrechts.

Net als de andere ouders verwijt zij de school niets. “De school deed wat ze in zo’n geval moet doen. Ik vernam dat de laatste leerlingen om halfeen vannacht thuis waren. Wel willen de ouders weten wat er nu precies aan de hand was. Ik ben geen dokter, maar ik stel wel vast dat mijn zoon, naast braken, geen andere symptomen heeft van een gewone buikgriep. Was het een virus dat onze kinderen onderuithaalde? Was er iets met de voeding dat aan de basis lag van het plotse ziek worden van de kinderen? Hopelijk krijgen we zo vlug mogelijk een duidelijk antwoord op al die vragen”, aldus Shana Lembrechts.

Ziekenhuis verlaten

De mama van Haydn gaf nog mee dat er nu geen enkel kind meer is opgenomen in een ziekenhuis. “De laatste leerling mocht Klina verlaten. Die was er minder goed aan toe dan Haydn. Naar ik vernam, moest hij zelfs wat bloed overgeven. De spoedartsen in Brasschaat konden niet bevestigen of het ging om een buikgriep. Problemen met het voedsel of een virale aandoening behoorden volgens de twee spoedartsen ook tot de mogelijkheid, maar dat wilden ze niet op papier zetten.”

Normaal zouden de leerlingen vrijdag naar huis komen. Nu zijn ze een dag eerder richting De Polder vertrokken. “Haydn vindt dat eigenlijk niet zo jammer. Het zei me dat het eten er toch niet zo lekker was en dat hij het thuisfront wel miste. Als een kind zich niet lekker voelt, wil het inderdaad het liefst thuis zijn”, aldus nog Shana Lembrechts.

(evdw)