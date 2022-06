Woede bij dierenbeschermers om verhuizing dolfijnen naar ‘chloorbad in woestijn’

Dierenorganisatie Animal Rights heeft een kort geding aangespannen op het eiland om de verhuizing inclusief vlucht van twintig uur tegen te houden. Die zaak diende donderdag. “We hopen dat de rechter inziet dat de transfer heel schadelijk is voor deze hoogintelligente dieren”, zegt woordvoerster Anna Krijger.

Van de paradijselijke lagunes van Seaquarium bij Willemstad, met excursies naar open zee, zouden de dolfijnen Machu, Serena, Sami, Mosa en Luna moeten verkassen naar een betonnen zwembak in het Saoedische Jeddah. De jonge dieren zouden al gescheiden zijn van de overige dolfijnen en worden voorbereid op hun lange reis.

Voormalig verzorgers van de dolfijnen, die zelf werkten bij onder meer de Dolphin Academy van Seaquarium, maken zich grote zorgen over de toekomst van hun geliefde dieren. “Natuurlijk bouw je in al die jaren een band op met deze dolfijnen”, zegt Zenzi Willems. “Omdat ze onder goede omstandigheden leven op Curaçao heb ik ze met een gerust hart achtergelaten. Maar met een chloorbad in de woestijn had ik geen rekening gehouden.”