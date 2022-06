Twee basejumpers te pletter gestort in noorden van Italië

In Monte Brento, ten noorden van het Gardameer, overleed vrijdag een 33-jarige Brit. Zijn wingsuit bleek niet te werken, waardoor het slachtoffer tegen een klif belandde.

In Friuli Venezia Giulia, in het noordoosten van Italië, hebben reddingswerkers vrijdag ook het lichaam van een 35-jarige Australiër aangetroffen in de bergen. De man was donderdag eveneens met een wingsuit van de berg Monte Cimone gesprongen en was daarna vermist geraakt, meldt de politie van Sella Nevea.

Bij het basejumpen wordt van hoge gebouwen, bruggen of bergen gesprongen. De basejumpers maken daarbij gebruik van een parachute of van een wingsuit, een pak dat de springer in staat stelt om weg te “vliegen” van de plaats van afsprong.