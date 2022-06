Het kantelpunt was de mishandeling van de voorzitter met veestokken: de 30 turbulente jaren van Gaia

Wat ooit de meest gecontesteerde organisatie van het land was, is nu een gevestigde waarde. Gaia bestaat dertig jaar, en heeft in die tijd een lange weg afgelegd. Voorzitter Michel Vandenbosch incasseerde stokslagen en doodsbedreigingen, maar heeft ondertussen een goed gevulde erelijst. Hoe kijken tegenstanders van toen naar de dierenactivisten die hen destijds het leven zuur maakten? “Het zal nooit genoeg zijn voor Vandenbosch. Maar hij mag dat standpunt hebben.”