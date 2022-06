Op weg naar de uitgang: OHL-draaischijf Xavier Mercier spreekt met Hongaarse Ferencvaros

Op de dag dat OH Leuven Raphael Holzhauser binnenhaalde, lijkt met het Xavier Mercier op het punt te staan om een andere sterkhouder te verliezen. De Franse spelverdeler spreekt met verschillende clubs, het Hongaarse Ferencvaros is het meest concreet.

Mercier heeft nog één jaar contract aan Den Dreef, maar zoals de kaarten nu liggen lijkt hij dat jaar niet meer uit te doen. De OHL-kapitein kijkt naar nieuwe uitdagingen en spreekt met meerdere buitenlandse clubs, maar Ferencvaros is concreet. De Fransman zegt al lang dat hij graag eens Europees voetbal wil spelen, en Ferencvaros treedt als Hongaars kampioen aan in de voorrondes van de Champions League.

Nadat Mercier op zijn sociale media een bericht deelde over een mogelijke overgang naar Ferencvaros, besloten veel OHL-fans dat de transfer al beklonken was. De spelverdeler deelt echter zo goed als elke post waar zijn naam in voorkomt en navraag leert dat de deal met Ferencvaros zeker nog niet rond is.

Mercier speelde 98 wedstrijden voor OHL en was daarin goed voor 18 doelpunten en liefst 39 assists.