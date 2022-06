Amerikaans parlementslid haalt pistolen boven tijdens online hoorzitting over wapenwet: “Ik doe thuis wat ik wil”

Door de recente dodelijke schietpartijen in de VS laait de discussie over de wapenwet in het land weer hoog op. Voor velen is het Tweede Amendement - dat het recht om vuurwapens te dragen waarborgt - heilig maar heel wat anderen willen de toegang tot de dodelijkste wapens beperken. Tijdens een online hoorzitting over zo’n verstrengde wapenwet in het Amerikaanse congres donderdag, haalde de Republikein Greg Steube enkele pistolen boven. “Dit wapen draag ik dagelijks om mezelf en mijn familie te beschermen”, aldus het parlementslid. “Met het nieuwe wetsvoorstel wordt dit wapen verboden.” Toen een lid van de Democraten wilde weten of het pistool geladen was, kwam er snel een reactie van Steube. “Ik ben thuis, ik doe hier wat ik wil met mijn pistolen”