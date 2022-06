Drugsspeurder zou 290.000 euro verdiend hebben met opzoekingen voor crimineel milieu

Volgens het parket deed Dario L. (32) uit Lint zijn opzoekingen in de systemen van de politie in opdracht van drugscrimineel Alain D.R. (36) uit Vosselaar. In de politiedatabanken keek L. na of er onderzoeken liepen naar bepaalde personen, die info zou hij dan doorgespeeld hebben aan D.R. Tussen augustus 2015 en mei 2018 deed L. 86 opzoekingen, daar zou hij telkens 2.500 euro voor gekregen hebben. Nadien steeg de prijs, volgens het parket kreeg L. tussen november 2019 en november 2020 het dubbele, namelijk 5.000 euro per opzoeking. In totaal zou de drugsspeurder zo 290.000 euro verdiend hebben.

Grote drugsdossiers

Verschillende van de personen die L. opzocht werden de laatste jaren opgepakt in grote drugsdossiers. Het gaat om bekende drugscriminelen zoals Flor Bressers die in februari, na een lange tijd op de vlucht te zijn geweest, opgepakt kon worden in Zwitserland. Ook verschillende personen uit de entourage van Bressers werden opgezocht. Ook de Antwerps-Albanese verdachte in tal van grote drugsdossiers Ermir ‘Cinco’ N. werd door Dario L. opgezocht.

De zaak tegen Dario L. en Alain D.R. zal binnen twee weken opnieuw voor de rechtbank komen. Tegen dan moet het parket enkele bijkomende dossierstukken uit het ‘moederdossier’ rond Sky ECC te voegen. Het parket moet ook uitleggen welke metadata of criteria werden gebruikt om gegevens te koppelen aan bepaalde pin in de applicatie Sky ECC. Het onderzoek naar Dario L. en Alain D.R. begon toen uit onderschepte berichten bleek dat L. opzoekingen in de politiesystemen had gedaan. (sare)