Dode man gevonden in Amsterdam, Belgische verdachte (22) aangehouden

In het centrum van Amsterdam is woensdagochtend een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een 22-jarige Belg werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

Woensdagnacht om 03.30 uur werd aan het begin van de gracht op het Singel in Amsterdam een lichaam gevonden. Een passant alarmeerde de politie omdat hij een persoon onder het bloed zag liggen. Toen de hulpdiensten arriveerden, startten zij de reanimatie. Maar alle hulp kwam te laat.

Volgens de politie blijkt uit het onderzoek dat het slachtoffer rond 02.15 uur nog in leven was. De politie concludeert dat de man tussen 02.15 uur en 03.30 uur om het leven is gebracht. Ook denkt de politie dat de dader zelf onder het bloed heeft gezeten, gelet op de verwondingen van het slachtoffer.

Belg aangehouden

De politie heeft inmiddels een 22-jarige man uit België aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. De verdachte is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft beslist de man nog veertien dagen aan te houden.

De politie doet een oproep naar ooggetuigen. Specifiek is het onderzoeksteam op zoek naar een (winter)jas waar bloed op zou kunnen zitten en een zwarte tas. Het is echter niet helemaal duidelijk wat de kleur van de jas is omdat de beelden in het donker zijn vastgelegd. Maar het lijkt een jas met donkere én lichtere accenten, meer dan vermoedelijk een camouflagemotief.