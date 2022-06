Man met twee automatische wapens opgepakt in treinstation in Parijs

In het station van Montparnasse, in de Franse hoofdstad Parijs, is vrijdag een jongeman opgepakt omdat hij een tas met twee automatische wapens bij zich had. Dat hebben Franse media vernomen.

De 19-jarige man liep tegen de lamp bij een bagagecontrole in het treinstation. In zijn tas werden onder meer een aanvalsgeweer, een automatisch pistool en munitie aangetroffen. Volgens een bron van het Franse nieuwsagentschap AFP waren de wapens en de munitie “goed verpakt”. Dat doet vermoeden het arsenaal niet voor eigen gebruik bestemd was, maar dat het de bedoeling was om de goederen te verkopen.

Volgens de zender RTL heeft de verdachte aan de onderzoekers verklaard dat hij betaald werd om de tas te dragen en in Aubervilliers, in het departement Seine-Saint-Denis, aan iemand te overhandigen. Hij wist naar eigen zeggen niet wat er in de tas zat.

De verdachte stond bij de gerechtelijke diensten bekend voor drugsfeiten. Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend.