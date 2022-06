Opnieuw MDMA gevonden in magnumflessen champagne: proeven kan al ernstige gevolgen hebben

Er is opnieuw een lot champagne van Moët & Chandon opgedoken waarin MDMA zit. Dat bevestigt het federaal voedselagentschap (FAVV). In februari raakten in Nederland en Duitsland verschillende mensen geïntoxiceerd nadat ze er van dronken. Een man stierf zelfs.

Er is een tweede lot champagne van Moët & Chandon opgedoken waarin mogelijk de drug MDMA zit. Dat laat het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vrijdag weten. Het gaat telkens om drieliterflessen van Moët & Chandon Ice Imperial. Van het tweede lot geïnfecteerde flessen werden ook in ons land via verschillende verkooppunten flessen verkocht. Het gaat om de lotnummers LAJ7QAB6780004 en LAK5SAA6490005. De flessen bevatten vermoedelijk MDMA (ecstasy).

“Het FAVV vraagt consumenten die dit product hebben aangekocht, uiterst voorzichtig te zijn. Proeven kan al ernstige gevolgen hebben. Het is niet bekend hoe de MDMA in deze flessen terecht is gekomen. In deze fase van het onderzoek kan niet worden uitgesloten dat andere flessen van hetzelfde merk ook MDMA bevatten.”

Wie en waarom de drugs in de flessen zijn gedaan, is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een vorm van afpersing.

Het is al de tweede keer dit jaar dat er gewaarschuwd wordt voor champagne met extacy.

In februari doken klachten op in Nederland en Duitsland. Daar werden mensen ernstig ziek na het drinken van een glaasje bubbels.

Overleden

In het Zuid-Duitse Weiden werden zeven restaurantbezoekers tussen de 33 en 52 jaar met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis nadat ze op restaurant een magnumfles hadden besteld. Voor één 52-jarige man kwam alle hulp te laat. Hij had klaarblijkelijk de grootste slok genomen en overleed. De anderen lagen dagen in het ziekenhuis. Volgens de Duitse krant Bild zou er in de bewuste drieliterfles Möet & Chandon maar liefst 100 gram ecstasy hebben gezeten.

Momenteel zijn er in ons land nog geen gevallen bekend. Wel werden een paar jaar geleden mensen ziek na het drinken van wijn waarin MDMA zat. De daders zijn toen nooit gevonden.