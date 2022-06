Dit is het basiselftal van de Rode Duivels tegen Nederland: Vanaken, Eden Hazard en Lukaku mogen starten

Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn basiselftal van de Rode Duivels bekendgemaakt voor de clash met Nederland in de Nations League, om 20u45 vanavond in Brussel. Zoals verwacht staan Lukaku en Eden Hazard voorin in het team en vervangt Simon Mignolet de geblesseerde Thibaut Courtois in doel. Hans Vanaken is de surprise van de bondscoach. Tielemans zit op de bank, waar geen plaats is voor onder andere Thorgan Hazard, Praet en Januzaj.