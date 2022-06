Bloedbad in Texas deed shootings in Verenigde Staten alleen maar toenemen: Biden haalt uit naar Republikeinen die geen verstrengingen willen

In de negen dagen die volgden op het bloedbad in Uvalde, waren er in de VS bijna twintig shootings waarbij vier gewonden of doden vielen. Dat is zelfs voor de VS opmerkelijk veel. Het zwaarste incident deed zich voor in Tulsa, Oklahoma. Een man nam er wraak op zijn dokter en doodde in totaal vier mensen. In een tv-toespraak donderdagavond eiste een emotionele en boze president Biden dat het Congres de bloedbaden stopt met strenge wapenwetten. Hij is niet de eerste president die dat wil proberen.