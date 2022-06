Dit Belgisch restaurant is het op zeven na duurste ter wereld

Hof van Cleve is niet enkel het beste restaurant in ons land. Het blijkt ook het op zeven na duurste Michelin-restaurant ter wereld te zijn. Dat blijkt uit een nieuwe lijst van de gespecialiseerde Britse website Money.

Dat het duurste restaurant in Parijs staat, zal weinigen verbazen. Bij Guy Savoy tel je voor het goedkoopste menu zo’n 530 euro neer. Kitcho Arashiyama in Kyoto (Japan) en Arpège in Parijs vervolledigen de top drie. Maar niet zo heel erg diep in die lijst staat ook het beste Belgische restaurant, Hof van Cleve in Kruisem. Daar betaal je momenteel 390 euro voor het vegetarische menu zonder wijnen. Daarmee staat het op de achtste plaats in de ranking.

Opvallend: volgens de lijst van de Britse site Money is het tweede beste restaurant, King’s Joy in Peking, eveneens het goedkoopste Michelin-restaurant. Daar betaal je omgerekend 100 euro voor een menu.

