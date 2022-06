“Nooit oma genoemd worden, dat is een enorm gemis”: wensgrootouders over de pijn van het niet hebben van een kleinkind

Een kleinkind of een schadevergoeding. Dat is de onwaarschijnlijke eis van een koppel in Indië.

Bij ons zal het nooit uitdraaien op een rechtszaak, maar heel wat wensgrootouders herkennen wel de pijn waar het koppel mee kampt. Drie moeders vertellen hoe hun kinderen bewust geen kinderen willen en hoe dat hun plannen om de liefste oma te worden, doorkruist. “Het is mijn grootste gemis.”