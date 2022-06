Net voor bruiloft werd ex-piloot verdoofd en verstikt. Maar door wie? Gerecht bijt zich vast in dood van Robby (45)

Robby Claes (45), een ex-piloot die nergens liever was dan in de lucht.

Ze zouden later die week trouwen, ex-piloot van Qatar Airways Robby Claes (45) en zijn verloofde Monika S. (46) Met een bruiloft, een villa in het Limburgse Linkhout die net klaar was en een pas geopende tandartspraktijk stonden de sterren gunstig. Die ochtend van 20 mei ligt hij echter dood in bed, waarna zijn vrouw achter tralies belandt. Ze blijft haar onschuld uitschreeuwen, het gerecht sluit niets uit. Verdoofde hij zichzelf of deed zij dat? En waarom waste ze eerst de lakens alvorens de hulpdiensten te bellen?