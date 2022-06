Het was 25 jaar geleden dat de Rode Duivels van Oranje verloren hadden. Deze wedstrijd in de Nations League slingerde ons terug naar de tijd ervóór, toen de Nederlanders oppermachtig waren. Onze noorderburen overklasten de Duivels gisteren in elke sector van het veld. Wat een triest spektakel. Het publiek bleef tijdens de wedstrijd wel positief, na afloop werd even gefloten.