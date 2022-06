REACTIES. Simon Mignolet: “Je mag zo’n nederlaag niet zo maar aan je voorbij laten gaan”

Simon Mignolet: “Ik denk dat we een moeilijke avond beleven”, trapte doelman Mignolet een open deur in. “We maakten geen aanspraak op een overwinning of een punt. We slikken op het einde van de eerste helft de 0-1. Je probeert dan bij te sturen in de tweede helft, maar slikt dan veel te snel die tweede goal. Dan weet je dat het moeilijk wordt tegen een héél sterke ploeg. En dan volgt nog rap de 0-3 en de 0-4. Dat deze interland na een slopend seizoen komt mag geen excuus zijn. Zeker niet als je tegen Nederland speelt. Ook voor jezelf als speler en in de aanloop naar het WK. Deze twee weken krijgen we met het oog op het WK kansen om tegen goeie tegenstanders te spelen. We moeten hier vooral uit leren. Je mag zo’n nederlaag niet zo maar aan je voorbij laten gaan.”