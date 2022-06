Rafael van der Vaart snoeihard over “overschatte Rode Duivels” en Hans Vanaken in het bijzonder: “Die kan er helemaal niks van”

“België viel echt tegen”, wond de voormalige middenvelder van Ajax, Hamburg, Real Madrid en Tottenham er geen doekjes om. “De Rode Duivels waren echt zwak. We hebben ze met zijn allen overschat. In de eerste helft heeft Nederland zich al veel te weinig beloond voor het overwicht. De 0-1 zat er al een tijdje aan te komen. Nederland leverde een fantastische prestatie maar België… dat is De Bruyne, Lukaku, Hazard, Mertens en dan houdt het wel een beetje op”, vond Van der Vaart, die ook striemende kritiek had op Hans Vanaken. “Je hoort wel eens wat over de Belgische competitie. Dan hoor je Vanaken, Vanaken, Vanaken. Die kan er dus helemaal niks van. Dat is misschien een beetje hard. Maar ik hoor dan dat hij goed is en er wel eens een paar binnen schiet. En dan verwacht ik wel iets. Maar dan wordt hij gewisseld na één helft.”

Feyenoord-monument Pierre van Hooijdonk was vooral positief over Oranje. “Nederland was zo goed dat het België slecht deed spelen. De Belgen durfden niet eens druk te zetten omdat ze helemaal tureluurs werden gespeeld. Oranje was oppermachtig. En dan die Boyata achterin bij de Belgen… die wist niet of hij moest doordekken op Bergwijn of doorschuiven naar Klaassen.”