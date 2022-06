Canada betaalt 1,3 miljard dollar schadevergoeding aan inheemse bevolking

Canada gaat 1,3 miljard Canadese dollar (960 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan de Siksika, een inheemse gemeenschap in het westen van het land, voor de diefstal van een deel van hun land in het begin van de twintigste eeuw. Het gaat om een van de grootste schadevergoedingen voor de diefstal van territorium ooit.

“We zijn vandaag samengekomen om een onrecht uit het verleden recht te zetten”, verklaarde de Canadese premier Justin Trudeau.

In 1910 nam de Canadese regering bijna de helft van het grondgebied van de Siksika in beslag, ondanks een verdrag dat dertig jaar eerder was ondertekend.

“Ook al kan deze regeling het verleden niet compenseren, toch hopen we dat het kan leiden tot een betere toekomst voor deze generatie en degene die zullen volgen”, voegde Mark Miller, de minister verantwoordelijk voor de banden met de inheemse bevolking, eraan toe.

“Onze manier van leven is veranderd. Het zal nooit zoals vroeger zijn. Niets kan vervangen hoe het toen was”, verklaarde Ouray Crowfoot, het hoofd van de Siksika. Hij voegde eraan toe dat zijn gemeenschap er nu op gebrand is om “verder te gaan”.