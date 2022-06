Moeder en dochter kunnen ontsnappen aan zware brand in woning, huis onbewoonbaar

In De Panne woedde vrijdagavond laat een zware brand in een villa. De moeder en dochter die er wonen werden tijdig verwittigd en konden ontsnappen. “Ze zijn ongedeerd maar verkeerden logischerwijs wat in shock. Ze konden overnachten en wat bekomen in een hotel”, zegt burgemeester Bram Degrieck. Hun huis is reddeloos verloren.

De uitslaande brand in de villa in de Westhoeklaan in De Panne werd vrijdagavond rond 22.40 uur opgemerkt. Buren zagen opeens grote vlammen uit het dak slaan gevolgd door een flinke rookontwikkeling. Ze belden meteen de hulpdiensten en snelden naar de woning om de twee bewoners, een moeder en haar dochter, te verwittigen. Zij hadden het vuur echter ook opgemerkt en konden zich tijdig uit de voeten maken. Daarna moesten ze machteloos toezien hoe de uitslaande brand wild om zich heen sloeg.

De brandweer moest lange tijd nablussen omdat het dak bleef roken. (lees verder onder de foto) — © jhm

Lang nablussen

De brandweer van De Panne was als eerste ter plaatse en ook posten Koksijde en Veurne snelden toe. Er werden extra bluswagens opgeroepen. “Bij onze aankomst ging het om een flink ontwikkelde brand op de bovenste verdiepingen”, zegt brandweerkapitein Hendrik Maelfait. “De vlammen sloegen door het dak naar buiten. Gelukkig kregen we meteen de bevestiging dat alle bewoners tijdig konden vluchten. We zetten meteen een buitenaanval op om het vuur neer te slaan en volgden dat later met een tweede buitenaanval. Een binnenaanval was niet mogelijk omwille van de vele hinder in de woning, dat zou niet veilig zijn. De brand is ontstaan ter hoogte van de slaapkamer maar de oorzaak is onbekend. We beslisten om een groot deel van het dak af te nemen omdat de bovenste verdieping bleef roken. De hele bovenste verdiepingen zijn uitgebrand en beneden is er grote waterschade. Het huis is onbewoonbaar.” De brandweer bleef uren ter plaatse om na te blussen.

“Een binnenaanval was door de vele hinder niet mogelijk”, zegt brandweerkapitein Hendrik Maelfait. (lees verder onder de foto) — © jhm

Opvang in hotel

Ook burgemeester Bram Degrieck (het Plan-B) kwam poolshoogte nemen. Hij stak de bewoners een hart onder de riem. “Het gaat om een moeder met haar dochter die er wonen en die gelukkig ongedeerd zijn gebleven”, zegt hij. “Uiteraard waren ze wel wat in shock door de brand. Voor de nacht hebben we meteen opvang geregeld voor hen in een hotel. Er werd hen ook slachtofferbejegening aangeboden met politie Westkust. Dit weekend bekijken we verder voor hen welke noden ze hebben en of ze bijvoorbeeld voor een poosje bij familie terecht kunnen.” Door de zware brand was de Westhoeklaan meer dan een uur volledig afgesloten tussen het Koningsplein en de Esplanade. Daardoor werd ook het tramverkeer stilgelegd tot De Panne. Er reden vervangbussen. Rond 00.30 uur werd een rijvak op de Westhoeklaan terug geopend.

Door de bluswerken was de Westhoeklaan een tijdlang versperd. Ook het tramverkeer lag stil. — © jhm

Jelle Houwen