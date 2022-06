Regering verlengt tijdelijke maatregelen om bedrijven in moeilijkheden te helpen

De federale regering heeft vrijdag beslist om de zogenoemde herlanceringsprocedure voor bedrijven in moeilijkheden nog tot eind dit jaar mogelijk te maken. “Die moet ondernemingen die gezond waren voor de crisis meer zuurstof geven en in staat stellen om zich door de moeilijke periode te loodsen”, zegt vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zaterdag, die het initiatief voor de verlenging nam.

Tijdens de coronacrisis werden verschillende maatregelen genomen om bedrijven door de economische schok te loodsen. Er was in het begin een moratorium op faillissementen, later werden de drempels voor gerechtelijke reorganisatie verlaagd - zodat bedrijven in moeilijkheden sneller een afbetalings- en reorganisatieplan konden uitwerken met hun schuldeisers - en werd de herlanceringsprocedure geïntroduceerd.

Die laatste maatregel biedt bedrijven die het zwaar hebben de mogelijkheid om nog voor ze in een openbare gerechtelijke procedure stappen, in alle stilte met schuldeisers een oplossing te bemiddelen. Zo wordt hen de kans geboden om pas wanneer er al een oplossing is naar buiten te treden en wordt niet meteen in het Staatsblad gepubliceerd dat een bedrijf in moeilijkheden zit. Dat kan er namelijk voor zorgen dat andere ondernemingen niet meer willen samenwerken, waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat. De procedure staat onder toezicht van een gerechtelijk mandataris.

Veel faillissementen

De tijdelijke wet gold aanvankelijk tot 17 juli 2022, maar door de aanhoudende economische moeilijkheden als gevolg van de Oekraïnecrisis blijft het voor veel bedrijven een moeilijke periode. Het aantal faillissementen neemt dan ook gestaag toe. Daarom is nu beslist de mogelijkheid tot herlanceringsprocedure te verlengen tot 31 december 2022. “De herlanceringsprocedure moet ondernemingen die gezond waren voor de crisis meer zuurstof geven en in staat stellen om zich door moeilijke periodes te loodsen”, zegt Van Quickenborne.

Intussen blijven de drempels voor gerechtelijke reorganisatie sterk verlaagd. “De hervorming van de gerechtelijke reorganisatieprocedure vormde een evenwichtig antwoord op de behoefte aan een doeltreffend instrument waarmee de ondernemingsrechtbanken de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden kunnen waarborgen, om zo veel mogelijk faillissementen te voorkomen”, reageert ook minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval (MR). “Ik ben tevreden met deze verlenging, in een periode waarbij de ene crisis de andere opvolgt is het nog zo belangrijk dat de gerechtelijke reorganisatieprocedure toegankelijk blijven voor de kmo’s.”