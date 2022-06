Nooit eerder zoveel miljoenenvilla’s verkocht in ons land als vorig jaar: “We beseffen sinds corona dat het thuis ook goed kan zijn”

Nooit eerder werd er in ons land zoveel vastgoed boven het miljoen verkocht als vorig jaar. Dat schrijft Het laatste nieuws zaterdag. In 2021 gingen 1.247 huizen en 446 appartementen voor meer dan een miljoen euro onder de hamer. Dat is de helft meer dan in het vorige recordjaar 2020.

De meerderheid van de transacties (1.222) vond plaats in Vlaanderen. Daarna volgen Brussel (302) en Wallonië (169). Knokke-Heist spant de kroon met 288 luxeverkopen, maar ook in Antwerpen werd een fikse groei opgetekend.

De luxemarkt was in 2021 goed voor een omzet van 2,2 miljard euro.

Bart Van Delm van Hillewaere Vastgoed, dat gespecialiseerd is in het hogere segment, verklaart de hausse door de lage rente en de inflatie. Daarnaast groeit ook het aanbod aan miljoenenwoningen en kennen jonge eigendommen en nieuwbouwwoningen steeds meer succes. “Sinds corona beseffen we veel meer dat het thuis ook goed kan zijn, maar dan verwachten we wel de nodige ruimte en voldoende comfort”, zegt Van Delm. “Kopers zijn daarom vooral op zoek naar oppervlakte, zowel in een huis als in een appartement.”