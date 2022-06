Voormalig Trump-medewerker beschuldigd van belemmering onderzoek naar bestorming Capitool

Peter Navarro, een economisch adviseur van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, is vrijdag in beschuldiging gesteld van het belemmeren van het onderzoek dat het Congres voert naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Navarro (72) weigert te getuigen en heeft ook opgevraagde documenten niet willen overhandigen.

De voormalige raadgever van Trump “heeft geen geheim gemaakt van zijn rol in de pogingen om de uitslag van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken en heeft zelfs de steun van de president voor deze plannen openbaar gemaakt”, zegt de voorzitter van de onderzoekscommissie naar de gebeurtenissen van 6 januari, Bennie Thompson.

“Niet bevoegd”

Navarro is in hechtenis genomen en riskeert een celstraf van 30 dagen tot een jaar, en een boete die kan oplopen tot 100.000 euro per misdrijf dat hem ten laste wordt gelegd. Hij betwist dat de parlementaire onderzoekscommissie bevoegd is om hem te dagvaarden.

Eerder weigerde ook Steve Bannon, een belangrijk strateeg van Trump, voor de commissie te getuigen. Ook hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Honderden getuigen

In de commissie werden al honderden getuigen gehoord. Ze hoopt haar werkzaamheden te kunnen afronden voor de midterm-verkiezingen van november. Want de vrees bestaat namelijk dat de door de Democraten gecontroleerde commissie zal worden opgedoekt als de Republikeinen die verkiezingen winnen.

Vanaf volgende week organiseert de onderzoekscommissie openbare hoorzittingen.