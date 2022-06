Politie heeft man opgepakt in verdwijningszaak Gino (9)

De Nederlandse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man opgepakt in zijn woning in Geleen. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse jongen 9-jarige Gino van der Straeten.

De arrestatie gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de woning van de man in Geleen. Wie hij is en op welke manier hij betrokken zou zijn bij de verdwijning van de jongen, werd niet meegedeeld. De zoektocht naar de jongen gaat ondertussen onverminderd verder.

LEES OOK. Is Gino (9) weggelopen, werd hij ontvoerd of nog erger? Politie zegt “iets” gevonden te hebben in onrustwekkende verdwijning

De 9-jarige Gino van der Straeten verdween woensdagavond in het Nederlandse Kerkrade. Volgens een zus ging de jongen nog even voetballen op een speelplek. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet rekening worden gehouden met een misdrijf.