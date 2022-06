Internationale pers ziet “verschrikkelijk zwakke” Rode Duivels: “De Gouden Generatie verkeert in tijdnood”

Zorgwekkend. Dat is wel het minste wat je kan zeggen van de indruk die de Rode Duivels gaven in de 1-4-thuisnederlaag tegen Nederland in hun openingsduel van de Nations League. Dat zagen ook internationale media. In Engeland vragen ze zich af of het moment voor deze Gouden Generatie niet al gepasseerd is, in Spanje vinden ze het tijd voor bezinning voor bondscoach Roberto Martinez.

“Een dominante zege tegen een verschrikkelijk zwak België”, schrijft de BBC over de 1-4 waarmee Oranje onze Rode Duivels opzij zette. “Het was een zeer frustrerende avond voor de Belgen met Timothy Castagne die al vroeg de deklat raakte en ook nog een goal afgekeurd zag door de VAR, terwijl Dries Mertens eveneens het kader raakte. Maar een ander resultaat dan een overtuigende zege zou te weinig beloning geweest zijn voor een hardwerkend en hoogstaand Nederland.”

© BELGA

De Britse openbare omroep zag voor wel een verzachtende omstandigheid in de blessure van Romelu Lukaku. “Toen hij het veld af mankte, namen de Nederlanders de controle volledig over. De thuisploeg was zijn belangrijkste troef voorin kwijt. Die had Oranje helemaal niet: ze reten een zwakke Belgische verdediging keer op keer open. Zo mogelijk nog indrukwekkender was hun hoge druk voorin. Daardoor veroverden ze de bal hoog op het veld en creëerden ze kans op kans. De Rode Duivels lijken stilaan in tijdnood te komen als ze nog iets willen neerzetten met hun geroemde Gouden Generatie.”

Tijd voor bezinning

“België werd met de voeten op de grond gezet door Nederland”, schrijft de Franse sportkrant L’Equipe. “Door de blessure van Lukaku konden de Belgen de Nederlandse verdediging amper verontrusten, behalve met afstandsschoten. De Rode Duivels waren er gewoon niet bij en hebben hun eerste ontmoeting in de Nations League helemaal gemist.”

© BELGA

“Er zijn nog maanden te gaan voor het WK, maar er zijn wedstrijden die uitnodigen tot bezinning”, analyseert Marca de afgang van de Rode Duivels. “Dat is precies wat Roberto Martinez zal moeten doen. Al moest die wel Courtois missen in doel en raakte Lukaku, zijn belangrijkste speler in het vijandige strafschopgebied, al snel geblesseerd. De Rode Duivels kregen met een schot op de lat van Castagne nog wel de eerste kans van de wedstrijd maar werden daarna weggespeeld door Nederland. Dat mag vertrouwen putten uit deze match.”