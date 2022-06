Sadio Mané verrast: “Willen de Senegalezen dat ik vertrek bij Liverpool? Ik zal doen wat zij willen”

Mané, die in 269 wedstrijden voor Liverpool goed was voor 120 goals en 48 assists, heeft nog maar één jaar contract op Anfield Road. Hij won met de Reds de Champions League, de Premier League, de League Cup, de FA Cup, de Europese Supercup en het WK voor clubs. In het seizoen 2018/2019 werd hij ook (gedeeld) topschutter in de Premier League. Bayern München wordt genoemd als zijn meest waarschijnlijke bestemming.

