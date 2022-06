Aston Villa neemt Zweedse nationale doelman Robin Olsen definitief over van Roma

De 32-jarige Olsen zat de voorbije maanden bij The Villans op de bank als stand-in voor de Argentijn Emiliano Martinez. Pas op de slotspeeldag, op het veld van Manchester City, kwam hij een eerste keer in actie. Aston Villa kwam er 0-2 voor maar Olsen slikte er in de slotfase nog drie treffers, waardoor Kevin De Bruyne en co alsnog de titel mochten vieren.

Aston Villa zou zo’n 3,5 miljoen euro op tafel leggen voor Olsen.