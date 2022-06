Anderlecht bevestigt: Elias Cobbaut verkast definitief naar Parma

Elias Cobbaut keert zoals verwacht niet terug naar RSC Anderlecht. Paars-wit bevestigt zaterdag dat Parma, dat de 24-jarige verdediger al huurde, de aankoopoptie in het contract heeft gelicht. De voorzitter van de Italiaanse tweedeklasser had dat nieuws enkele dagen geleden al aangekondigd op Twitter.

Cobbaut ruilde in de zomer van 2018 KV Mechelen voor Anderlecht. Hij speelde 53 officiële wedstrijden voor de Brusselaars en maakte in november 2019 ook zijn debuut voor de Rode Duivels in het EK-kwalificatieduel tegen Cyprus (6-1).

Afgelopen seizoen kwam Cobbaut 35 keer in actie voor Parma in de Serie B. Hij maakte twee goals en tekende voor drie assists. Parma sloot het seizoen af op de twaalfde plaats. “Sporting wenst Elias het allerbeste in het verdere verloop van zijn carrière”, klinkt het.