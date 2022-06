Mama van overleden Jairon (14) kijkt voor het eerst gerechtsdossier in: “Niemand deed iets”

“Ik ben zo enorm kwaad en érg verdrietig”, reageert Danica Neyda (38) op het gerechterlijk dossier over haar zoon. In februari was de politie binnengedrongen in de woning in Turnhout waar Jairon, samen met zijn papa, vijf andere volwassenen en een paar kinderen leefde. Jairon lag overleden op een bed. “Het dossier was zodanig heftig dat ik er ben mee moeten stoppen”, zegt zijn mama nu.

“Mijn ex misbruikt zijn geloof om te maskeren wat hij heeft gedaan. Dat zijn geloof artsen verbiedt is onzin”, vertelt ze. Die bewuste vader is Rennlhy M. (43), hij zit nog in de cel voor de dood van zijn zoon. Neyda en Jairons pluspapa lazen in het dossier dat de zes verdachten al veel hebben gelogen. “Eerst was Jairon ziek. Plots was hij zogezegd gevallen en slecht neergekomen. Daardoor had hij nog even als een plant geleefd. Maar de ene zei dat hij gevallen was in de badkamer, de ander in de slaapkamer. Het klopte gewoon niet en ze zijn op die verklaringen moeten teruggekomen”, zegt de mama bij Het Laatste Nieuws.

De speurders zouden volgens de mama aan de hand van de whatsappberichten van de andere betrokkenen intussen konden achterhalen dat Jairon een vreselijke en dagenlange doodstrijd meemaakte. “Maar niemand van die zes volwassenen belde een arts of een ambulance. Als ze dan toch zo christelijk zijn, waarom logen ze zelfs toen ik daar voor de deur stond?”

“Jairon heeft deze dood niet verdiend. Die sterke en gezonde jongen hoefde helemaal niet dood te gaan. Ik wil weten: waarom moést hij dood? Ik hoop dat iemand op een dag de waarheid vertelt.”