Carlos Tevez (38) heeft afscheid genomen van het voetbal: “Ik ben mijn grootste fan kwijt”

“Ik ben op pensioen. Er waren veel aanbiedingen, onder meer vanuit de Verenigde Staten, maar ik heb alles gegeven”, verklaarde Tevez, die besloot zijn voetbalschoenen definitief op te bergen na het overlijden van zijn vader vorig jaar. “Ik ben gestopt met spelen want ik ben mijn grootste fan kwijt.”

Tevez had geen club meer sinds zijn contract bij Boca Juniors vorige zomer afliep. Bij die topclub uit eigen land zette de aanvaller in 2001 zijn eerste stappen op het hoogste niveau. Vijf jaar later, na een passage bij het Braziliaanse Corinthians, belandde hij in de Premier League bij West Ham. Tevez droeg vervolgens ook het shirt van Manchester United, Manchester City, Juventus en het Chinese Shanghai Shenhua. Hij won onder meer drie keer de Engelse en twee keer de Italiaanse titel en een keer de Champions League, in 2008 met ManU.

De Argentijn verzamelde 76 caps en maakte daarin dertien goals.