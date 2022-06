Boris Johnson uitgejouwd tijdens misviering voor de Queen

De Britse premier Boris Johnson werd niet erg hartelijk onthaald toen hij aankwam bij St. Paul’s cathedral voor de misviering ter ere van de Queen. Terwijl hij de trappen opliep met zijn vrouw Carrie Johnson, klonk er boegeroep. Al was dat niet het enige dat te horen was: in de verte klonk ook even gejuich. Johnson ligt onder vuur voor het houden van allerlei feestjes terwijl Groot-Brittannië in lockdown zat.