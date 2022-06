Code geel voor onweer zaterdagavond en zondag

In heel het land zal zaterdagnacht en zondag code geel voor onweer van kracht zijn. Zondagnamiddag wordt het opnieuw geleidelijk aan droger. Dat meldt het KMI.

Zaterdagnacht verwacht het KMI geleidelijk regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk. Deze regen- en onweerszone trekt zondag verder vanuit het zuidwesten, richting Nederland en Duitsland. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Volgens het KMI zou dat tot 30 liter per vierkante meter in 1 uur tijd kunnen zijn. In de loop van zondagmiddag wordt het opnieuw geleidelijk droger vanuit het zuidwesten.

Aan de kust en in de rest van West-Vlaanderen geldt code geel al vanaf 22 uur zaterdagavond. Iets later volgt ook Oost-Vlaanderen. Voor Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel gaat code geel pas zondagochtend in.

Voorlopig geldt die code geel nog tot zondag namiddag.

© KMI

(sgg)